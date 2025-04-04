В Европе предупредили о риске закрытия пивоварен из-за пошлин Трампа

В Европе опасаются, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на пиво до 25% могут привести к сокращению рабочих мест и закрытию пивоварен, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

В Еврокомиссию (ЕК) уже обратились такие пивоваренные компании, как AB InBev, Heineken и Carlsberg. Они попросили защитить их от тарифов Трампа.

Представители пивоваров попросили выяснить, какого именно пива касаются 25-процентные пошлины — всего или только баночного. Компании призвали ЕК воспользоваться ее дипломатическими каналами, чтобы решить вопрос.

Европейские пивоварни, которые считают себя «побочными жертвами» пошлин, надеются, что способ снизить тарифы все же найдется. Они уверены, что его можно добиться либо путем переговоров, либо ответных мер.

Ранее Трамп объявил о крупнейшем введении пошлин на импорт всех товаров. Для разных стран размер тарифа составит от 10% до 50%.25-процентные пошлины в том числе будут распространяться на пиво и пустые алюминиевые банки.