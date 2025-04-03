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Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из других стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на продукцию других стран, сообщает РИА Новости .

США вводят пошлины на товары из Евросоюза в размере 20%, КНР в размере 34%, Тайваня (32%), Южной Кореи (25%), Индии (26%).

Также Трамп подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.

В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС. Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили.