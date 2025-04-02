Импортозамещение по-американски: Трамп вводит пошлины на импорт автомобилей

Введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США со 2 апреля 2025 года — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС, сообщил РИАМО доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.

Президент США Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили, напоминает он. И все его действия в этой связи — это использование протекционистских методов в рамках доктрины MAGA (политический лозунг Трампа Make America Great Again).

«Это своего рода импортозамещение и промышленный суверенитет по-американски», — проводит параллель Меренков.

Он добавил, что США — очень крупный рынок и это будет тяжелый удар, оправиться от которого европейцам будет тяжело. Очевидно, что готовым к сотрудничеству европейским компаниям предоставят возможность производить автомобили в США и иметь таким образом доступ на американский рынок.

С точки зрения автопрома КНР возникает интересная ситуация: год назад такие меры вводили европейцы как раз против КНР. И сейчас можно предположить, что европейским маркам станет сложнее конкурировать с китайскими, говорит Меренков.

При этом нельзя сказать, что нынешние власти США рады автопроизводителям из КНР, их риторика в отношении китайских автопроизводителей тоже довольно жесткая, добавляет он.