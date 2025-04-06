В Белом доме рассказали, почему против РФ не ввели новые американские пошлины

сегодня в 16:39

Белый дом: РФ не попала под американские пошлины, потому что идут переговоры

РФ не была добавлена в список государств, против которых вводятся американские пошлины, поскольку с ней проводят переговоры. Об этом рассказали в Белом доме, сообщает РИА Новости .

Около 50 государств мира связались с американской администрацией после введения пошлин. Они хотят обсудить урегулирование этого вопроса, отметили в Белом доме.

3 апреля Трамп ввел пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% из КНР, 32% из Тайваня, 25% из Южной Кореи, 26% из Индии.

Ранее сообщалось, что пивоварни в Европе могут закрыться из-за введения пошлин Трампа на пиво в размере 25%.