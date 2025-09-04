Uniqlo вернется в Россию? Компания подала в Роспатент заявки на товарные знаки

В Роспатент поступили заявки на регистрацию торговых знаков от японского холдинга Fast Retailing Co., управляющего сетью магазинов Uniqlo, сообщает ТАСС .

Компания отправила заявки 31 августа. Всего их десять. Среди них — логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах.

Кроме того, в Роспатент поступили заявки на названия Uniqlo и «Юникло».

В марте 2022 года Fast Retailing Co. заявила, что покидает российский рынок. В мае этого года председатель «Деловой России» Алексей Репик указал на то, что Uniqlo не возобновит работу в РФ, потому что глава компании Тадаси Янаи дал соответствующее обещание.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о возвращении в РФ Toyota и Hyundai. По его словам, эти бренды нигде не говорили о планах возобновить работу в РФ.