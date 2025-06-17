Мантуров опроверг информацию о возвращении в РФ Toyota и Hyundai

Информация о том, что два автобренда - Toyota и Hyundai – собираются вернуться на российский рынок, не соответствует действительности. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС со ссылкой на РБК-ТВ.

По его словам, Hyundai и Toyota нигде не говорили о планах возвращения Россию. Мантуров не получал от них подобной информации.

Он посоветовал ориентироваться в этом вопросе на официальные источники и на то взаимодействие, которое осуществлялось с этими брендами раньше. Мантуров напомнил, что отношения с Toyota и Hyundai прерваны с 2022 года.

Ранее стало известно, что компания Hyundai оформила новые товарные знаки в РФ. Заявлялось, что бренд может вернуться на российский рынок.

Между тем в начале июня Toyota официально подтвердила, что не возобновляла поставки автомобилей в Россию.