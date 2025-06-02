сегодня в 14:45

Toyota официально подтвердила, что не возобновляла поставки автомобилей в Россию

В российской компании «Тойота Мотор» заявили, что Toyota не возобновляла поставки автомобилей в Россию, сообщает Autonews.ru .

«ООО „Тойота Мотор“ не возобновляла поставки новых автомобилей в Россию из-за нарушений в логистических цепочках», — рассказал представитель компании.

Ранее ранее стало известно, что дочерняя компания Toyota «СП Бизнес Кар» возобновила продажи автомобилей в РФ. В столичном автосалоне доступны внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, а также кроссоверы Toyota Highlander, Toyota RAV4 и седаны Toyota Camry.

Кроме того, с 2014 года список автомобилей, облагаемых в России налогом на роскошь, расширился с 187 до 555 моделей. Перечень пополнился 13 новыми автомобильными брендами.