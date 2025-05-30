«Дочка» Toyota возвращается в Россию

Дочерняя компания Toyota «СП Бизнес Кар» возобновила продажи автомобилей в России: в московском автосалоне уже можно приобрести внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, кроссоверы Toyota Highlander, Toyota RAV4 пятого поколения и седаны Toyota Camry, сообщает RT .

Как отмечается в анализе проекта Авто Mail, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300 и RAV4 привозят с завода в Японии, а Camry — с китайского предприятия GAC Toyota.

Ранее в России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь: с 2014 году их количество с 187 выросло до 555 моделей. Теперь там фигурируют Hongqi, Zeekr и Lixiang, и российский Aurus. Азиатские марки остаются в премиум-сегменте, статус люкса крепко закреплен за европейскими брендами.

В апреле 2024 года продажи люксовых автомобилей выросли в РФ на 15: лидируют Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini.