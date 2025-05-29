Налог на роскошь и параллельный импорт: как изменился рынок дорогих машин

Список автомобилей, облагаемых в России налогом на роскошь, с 2014 года расширился с 187 до 555 моделей, пополнившись 13 новыми брендами, пишет «КоммерсантЪ» .

Если раньше в перечне Минпромторга фигурировали исключительно Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce, то теперь там значатся китайские Hongqi, Zeekr и Lixiang, а также российский Aurus. При этом эксперты единодушны: несмотря на сопоставимую цену, азиатские марки остаются в премиум-сегменте, тогда как статус истинного люкса по-прежнему закреплен за европейскими брендами с вековой историей.

По данным «Автостата», продажи новых люксовых авто в апреле 2024 года выросли на 15% (78 единиц), несмотря на общий спад автомобильного рынка. Лидеры сегмента — Bentley (+22,7%), Rolls-Royce (+62,5%) и Lamborghini (-45,5%). Рост спроса связан с укреплением рубля и устойчивостью целевой аудитории: по словам экспертов, покупатели люкса менее чувствительны к экономическим колебаниям.

Хотя китайские бренды заняли 3 из 5 мест в топе премиальных продаж (Exeed, Tank, Lixiang), их модели не конкурируют с Bentley или Rolls-Royce. Как отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, ключевое отличие люкса — наследие бренда и эксклюзивность.

«Rolls-Royce ассоциируется с роскошью столетиями, тогда как китайские марки только создают репутацию», — отмечает эксперт.



После ухода западных брендов в 2022 году люксовые авто ввозятся через Беларусь и Киргизию. При этом планка «роскошного» автомобиля в РФ выросла с 3 до 10 млн рублей, а сам налог рассчитывается по сложной формуле с учетом возраста и стоимости машины. Как прогнозируют в «Рольфе», сегмент люкса сохранит стабильность, тогда как премиум-рынок к концу 2025 года может сократиться вдвое.



Возвращение официальных дистрибьютеров европейских марок пока маловероятно, но их бутиковая модель продаж упрощает потенциальное восстановление присутствия. А вот китайским производителям, по мнению аналитиков, потребуются десятилетия, чтобы достичь статуса истинного люкса — даже несмотря на агрессивную экспансию в премиум-сегменте, утверждают авторы материала.