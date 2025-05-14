«Я дал слово»: основатель признался, почему Uniqlo не вернется в Россию

Японская сеть одежды Uniqlo не возобновит работу в РФ из-за того, что основатель компании Тадаси Янаи уже пообещал не возвращаться на российский рынок после массовых акций протеста. Об этом он рассказал в беседе с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, который озвучил подробности их диалога в интервью «Ведомостям» .

Репик вспомнил, что «правые японские экстремисты» устраивали беспорядки у офисов компании Uniqlo. По словам председателя «Деловой России», тогда речь шла о «практически массовых акциях вандализма».

Янаи фактически вынудили дать обещание не возвращаться на российский рынок, уверен Репик.

«Сейчас он говорит: „Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях“», — пересказал председатель «Деловой России» разговор с основателем Uniqlo.

В начале 2022 года в России работало почти 50 магазинов Uniqlo. В марте того же года Янаи заявлял, что компания не уйдет с российского рынка, поскольку «одежда — это жизненная необходимость». Позже Uniqlo, столкнувшись с недовольством со стороны японского общества, пересмотрела позицию и покинула Россию.

Между тем президент России Владимир Путин высказался о возвращении ушедших из России компаний.