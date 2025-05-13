«Кто как себя вел»: Путин высказался о возвращении ушедших из России компаний

Извинений от иностранных компаний, которые покинули российский рынок, критиковали страну и в том числе поддерживали армию Украины, будет недостаточно для их возвращения, заявил президент РФ Владимир Путин. С таким заявлением глава государства выступил на XX съезде «Деловой России», где он участвует по видеосвязи, сообщает РИА Новости .

Путин подчеркнул, что к вопросам возвращения иностранного бизнеса следует относиться с прагматической точки зрения.

«Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас — пускай сидит где-то, бог с ними… кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились — нет, нет. Вот этого точно недостаточно», — сказал президент.

В апреле Путин поручал правительству до 15 мая утвердить список компаний из недружественных стран, которые ушли из РФ после начала спецоперации на Украине.