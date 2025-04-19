Путин поручил утвердить перечень ушедших из РФ компаний из недружественных стран

Глава российского государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 мая утвердить список компаний из недружественных стран, которые ушли из РФ после начала начала специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории РФ», — говорится в документе.

Так, в перечне должна быть информация об условиях прекращения или сокращения деятельности компаний в России, данные об акционерах и их бенефициарных владельцах и др.

Помимо этого, глава государства поручил правительству разработать и утвердить правила обратного выкупа активов иностранными компаниями, покинувшими Россию после начала СВО.

Ранее стало известно, что Курганскому заводу холдинга из США запретили продавать акции и доли. Предприятие было построен в 2012 году, в инвестором проекта стала американская компания «Варел интернешнл».