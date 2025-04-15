Курганскому заводу холдинга из США запрещено продавать акции и доли

Юрий Сергеенко спустя 16 лет работы покинул пост гендиректора курганского предприятия по производству нефтегазового оборудования «Варел НТС», принадлежащее холдингу из Соединенных Штатов. В 2022 году российский президент Владимир Путин запретил заводу продажу акций из-за западных санкций, сообщает URA.RU .

Завод был построен в 2012 году. Инвестором проекта стала американская компания «Варел интернешнл», имеющая заводы в Техасе и Франции. Российским партнером выступала компания «НьюТек Сервисез». Общий объём инвестиций первой очереди составил 446 млн рублей, а проектная мощность — 1,8 тыс. буровых долот в год. На заводе создано более 60 рабочих мест.

После начала СВО курганский завод перешёл под управление американской компании «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК». После введения антироссийских санкций Запада глава государства своим указом ввел запрет на продажу акций и долей иностранных инвесторов из недружественных страны. Кроме того, ограничение попала продажа прав и обязанностей.

По итогам прошлого года прибыль курганского предприятия составила почти 276,5 млн рублей. При этом в 2023 году показатель составлял более 451 млн рублей. Убытки американских инвесторов уменьшились с 15,8 млн до 12,2 млн рублей.

Ранее замглавы Минфина РФ Иван Чебесков заявил о притоке в Россию «ковбойских денег» от иностранцев. Речь идет о средствах, которые переводят через дружественные юрисдикции.