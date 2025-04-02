Замглавы Минфина РФ Чебесков заявил о притоке «ковбойских денег» от иностранцев
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В России фиксируется приток «ковбойских денег» хедж-фондов. Об этом заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, сообщает ТАСС.
Речь идет о средствах, которые переводят через дружественные юрисдикции. По словам замминистра, хедж-фонды «рискуют даже режимом санкционным», чтобы заводить эти деньги в Россию.
Приток «ковбойских денег» виден из динамики цен на ОФЗ и динамики курса нацвалюты.
«Такие ручейки потихонечку начинают заходить», — сказал Чебесков.
Он добавил, что пока что это небольшие средства, оценить их в данный момент проблематично. «Ковбойские деньги» используются хедж-фондами, чтобы обеспечивать инвестиции.
Ранее стало известно, что в России могут создать фонд РЗМ для работы с зарубежными инвесторами. Контроль за деятельностью данного фонда хотят возложить на лиц из РФ.