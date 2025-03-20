В России могут создать фонд РЗМ для работы с зарубежными инвесторами

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову с предложением создать в РФ специальный фонд редких, в том числе редкоземельных металлов, чтобы через него взаимодействовать с зарубежными инвесторами, сообщает ТАСС .

Инициатива была разработана по итогам совещания на тему: «Вопросы лицензирования пользования недрами», проведенного в декабре прошлого года.

«Иностранные инвестиции в отрасль редких, в том числе редкоземельных металлов, осуществляются через специальный фонд, создаваемый в соответствии с законодательством РФ (возможно, в специальных экономических зонах)», — предлагается в документе.

Контроль за деятельностью данного фонда хотят возложить на лиц из России.

Предполагается, что фонд РРЗМ будет заниматься учетом инвестиций в отобранные проекты, а еще станет их акционером от имени зарубежных инвесторов. Российские инвесторы — акционеры проекта в соответствии с законами страны.

Кутепов подчеркнул, что иностранные инвесторы не будут напрямую владеть акциями проектов, а прибыль может выплачиваться им через спецсчета. Также предлагается предоставить фонду возможность инвестировать исключительно в проекты, связанные с глубокой переработкой, включая производство готовых изделий из РЗМ.