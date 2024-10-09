У России появился конкурент по экспорту природного газа в Китай

Казахстан намерен создать России конкуренцию и нарастить экспорт природного газа в Китай. Астана уже имеет долгосрочный контракт с Пекином, однако реальные поставки значительно ниже в связи с нехваткой топлива на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости .

К 2030 году спрос на газ в КНР может вырасти на 45%. Это связано с переходом с угля на газ для сокращения выбросов CO2.

«Даже несмотря на риски снижения темпов экономического роста в Китае, потребление растет. Потенциал высок, и Казахстан планирует „откусить“ большой кусок этого увеличивающегося „пирога“», — сказал доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

В статье отметили, что в целях расширения экспорта Казахстан рассматривает возможность строительства нового газопровода, стоимость которого может составить от 3 до 6 млрд долларов. Однако реализация данного проекта может привести к усугублению дефицита газа на внутреннем рынке. При этом экспорт может способствовать ослаблению инфляционного давления, с которым сталкивается правительство республики.

Из материала следует, что Россия и Казахстан планируют заключить долгосрочное соглашение о транзите газа через территорию республики в Узбекистан и Кыргызстан в период с 2025 по 2040 годы. Для этих целей предполагается расширение существующих магистральных газопроводов.

Ранее стало известно, что отечественный газовый гигант «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России. Чистый убыток компании по итогам 2023 года составил 583,1 млрд рублей. При этом год назад холдинг был на первой строчке рейтинга самых прибыльных компаний.