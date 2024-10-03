«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes

Попавшие в рейтинг компании потеряли суммарно более 900 млрд рублей по итогам 2023 года. Возглавляет список «Газпром», который отчитался о рекордных убытках. При этом год назад холдинг был на первой строчке рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes.

В список вошли те компании, которые опубликовали финансовую или бухгалтерскую отчетность за 2023 год. При составлении рейтинга учитывались и данные ФНС России и Росстата.

Чистый убыток «Газпрома» по итогам 2023 года составил 583,1 млрд рублей. На показатели повлияло обесценение нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц в 652 млрд рублей.

Однако у компании все еще стабильный бизнес, а чистый денежный поток от операционной деятельности по итогам 2023 года вырос. По итогам первых шести месяцев 2024 года чистая прибыль компании составила почти 1,1 трлн рублей. В 2022 году чистая прибыль холдинга была 1,3 трлн рублей.

На втором месте в рейтинге самых убыточных компаний — Амурский газохимический комплекс с убытками в размере 71,9 млрд рублей в 2023 году. Замыкает тройку Ozon. Убытки маркетплейса в 2023 году составили 42,7 млрд рублей.

Ранее стало известно, что «Газпром» возобновил поставку газа в Китай по «Силе Сибири» после плановых профилактических работ на газопроводе.