Цены в кафе еще вырастут из-за закона, обязывающего все переводить на русский

Цены в кафе и ресторанах могут вырасти минимум на 5% с 1 марта

Цены в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания с 1 марта 2026 года могут вырасти еще больше из-за закона, который обязывает переводить на русский язык вывески, указатели, информацию на упаковках и в онлайн-ресурсах и т. д., сообщает Mash .

Ожидается, что походы в рестораны и кафе подорожают — цены увеличатся минимум на 5%.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о защите русского языка в публичной сфере. Согласно ему, вся публичная информация в кафе, магазинах и других местах должна быть на русском. Под новые правила попадают в том числе меню и вывески на латинском языке, которые не зарегистрированы как товарный знак.

Перевод всей этой информации на русский язык потребует больших затрат. Больше всего денег уйдет на внешнее оформление, также владельцам заведений придется потратиться на перевод брендированной продукции.

Ресторанам придется потратить на все эти цели от 10 до 30% от общего дохода. Например, обычная кофейня в Курске потратит на переоформление в среднем 200 тыс. рублей. В крупных мегаполисах сумма может увеличиться до 400 тыс. рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичной сфере. Использовать, например, sale в контексте скидки или shop как магазин будет нельзя.

