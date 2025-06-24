Путин подписал закон о защите русского языка в публичной сфере

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Информацию для покупателей, включая указатели, вывески и рекламу, необходимо прописывать на русском языке. Документ размещен на портале Официального опубликования правовых актов .

Использовать, например, sale в контексте скидки или shop, как магазин, будет нельзя. Согласно законодательству, переводить слова на иные языки можно. Это возможно в том случае, если содержание будет идентично, а оформление однозначным.

Еще закон вносит изменения в перечень нормативных актов, среди которых законы «О защите прав потребителей», Градостроительный кодекс. Согласно нововведениям, жилым комплексам и микрорайонам нельзя будет использовать названия на иностранном языке.

Ранее Путин подписал закон о создании в России отечественного мессенджера. Он будет одновременно использоваться и для переписок, и для получения услуг.