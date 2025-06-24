Путин подписал закон о создании в РФ отечественного мессенджера

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании многофункциональной платформы обмена данными. Она будет одновременно и мессенджером, и сервисом по предоставлению государственных, муниципальных услуг, сообщает РИА Новости .

Используя площадку, пользователи получат возможность подписывать документы. Для этого им понадобится усиленная электронная подпись.

Еще появится возможность передавать информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Онлайн-документы из платформы можно будет предъявлять для того, чтобы подтвердить льготы при заселении в отель, в колледжах и школах.

Если паспорт будет показан с помощью платформы, то предоставлять бумажный аналог не понадобится, кроме некоторых случаев.