Путин подписал закон о создании в РФ отечественного мессенджера
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании многофункциональной платформы обмена данными. Она будет одновременно и мессенджером, и сервисом по предоставлению государственных, муниципальных услуг, сообщает РИА Новости.
Используя площадку, пользователи получат возможность подписывать документы. Для этого им понадобится усиленная электронная подпись.
Еще появится возможность передавать информацию о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Онлайн-документы из платформы можно будет предъявлять для того, чтобы подтвердить льготы при заселении в отель, в колледжах и школах.
Если паспорт будет показан с помощью платформы, то предоставлять бумажный аналог не понадобится, кроме некоторых случаев.