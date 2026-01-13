Цены на нефть выросли до максимума с ноября

Во вторник стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах превысила 65 долларов за баррель, это произошло впервые с 18 ноября прошлого года. Соответствующие данные публикует лондонская биржа ICE.

Причиной роста цен на нефть с начала 2026 года стали военные действия Соединенных Штатов в Венесуэле и массовые протесты в Иране, которые вызвали у участников рынка тревогу относительно уровня предложения.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела 25% пошлину на все торговые операции с Вашингтоном для любой страны, которая продолжит вести дела с Ираном.

Кроме того, глава Белого дома объявил о немедленном начале переработки и продажи до 50 млн баррелей нефти, добытой в Венесуэле. По его словам, данный процесс «будет продолжаться бесконечно».

