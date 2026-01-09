«Это будет бесконечно»: Трамп сделал заявление о нефти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале переработки и продажи до 50 миллионов баррелей нефти, добытой в Венесуэле, сообщает РИА Новости .

По его словам, этот процесс «будет продолжаться бесконечно». Заявление прозвучало на встрече с руководителями крупнейших американских нефтегазовых компаний.

Президент подчеркнул, что частные корпорации готовы инвестировать в проект огромные собственные средства. «Наши гигантские нефтяные компании будут тратить по крайней мере 100 миллиардов долларов своих денег, а не средств правительства. Им не нужно правительственное финансирование, но им нужна защита правительства и безопасность», — заявил Трамп.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.