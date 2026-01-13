Вашингтон ввел новые карательные пошлины

сегодня в 02:55

США ввели пошлины против стран, торгующих с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа ввела 25-процентную пошлину на все торговые операции с США для любой страны, которая продолжит вести дела с Тегераном, сообщает РИА Новости .

Ранее в Иране объявлен трехдневный общенациональный траур в память о погибших силовиках. Согласно официальным данным, распространенным государственной телерадиокомпанией IRIB, количество погибших сотрудников правоохранительных органов в ходе массовых беспорядков по всей стране достигло 38 человек.

Власти заявляют, что наиболее острая фаза столкновений произошла вечером 8 января, приведя также к жертвам среди мирного населения.

