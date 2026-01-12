Иран объявил трехдневный траур по погибшим во время протестов

В Иране объявлен траур из-за гибели людей во время протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию IRIB.

«Правительство Ирана сегодня в память о мучениках, погибших в ходе национального сопротивления США и сионистскому режиму, объявляет трехдневный траур», — говорится в сообщении.

Иранское государственное телевидение и радио распространило информацию от официальных структур о том, что количество погибших полицейских и силовиков в ходе массовых беспорядков по всей стране выросло до 38 человек.

Предварительно известно, что в Северном Хорасане участники волнений убили семерых представителей силовых структур, а в Керманшахе жертвами стали шестеро стражей порядка.

До этого власти сообщали о 25 жертвах среди правоохранителей. Наиболее острая фаза столкновений произошла вечером 8 января, тогда от действий участников погромов пострадало мирное население: минимум 12 человек, среди которых был несовершеннолетний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.