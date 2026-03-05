Цены на хлеб в России: годовое подорожание и неожиданный спад в 2026 году

Сервис «Ценозавр»: цены на хлеб в России за год выросли на 10%

Стоимость пшеничного хлеба в российских магазинах за прошедший год увеличилась на 10,4%, такие данные представили РИАМО аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр», изучив динамику цен в торговых сетях разных городов страны.

Для исследования эксперты отобрали пшеничный хлеб различных производителей. Согласно полученным данным, средняя цена буханки весом 300 граммов сегодня составляет 53,5 рубля. При расчетах не учитывались акционные предложения, чтобы обеспечить объективность показателей.

Примечательно, что, несмотря на годовое подорожание, с начала 2026 года наметилась обратная тенденция: за первые два месяца цена на хлеб снизилась на 1,9%, сообщили в сервисе «Ценозавр».

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета Исмаил Исмаилов сообщил РИАМО, что новый ГОСТ на хлеб, который должен актуализировать производство под современные реалии, на деле открывает дорогу так называемой шринкфляции — уменьшению веса продукта при сохранении или незначительном росте цены. Несмотря на то, что новый ГОСТ позволяет производителям манипулировать весом, полностью избежать роста цен не удастся. Более того, парадокс ситуации в том, что само внедрение стандартов может подстегнуть удорожание.

