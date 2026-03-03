Шринкфляция добралась до хлеба: юрист объяснил, как новый ГОСТ изменит цены

Россиян предупредили о «тихом» подорожании белого хлеба. Новый ГОСТ, который должен актуализировать производство под современные реалии, на деле открывает дорогу так называемой шринкфляции — уменьшению веса продукта при сохранении или незначительном росте цены. Кто выиграет от нововведений и как изменятся цены на хлеб, РИАМО рассказал к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета Исмаил Исмаилов.

Маленький вес — большие деньги

По словам эксперта, новый ГОСТ — это не столько ужесточение требований, сколько легализация маркетинговых уловок производителей, которые уже давно используют механизм неочевидного для покупателя удорожания.

«Новый ГОСТ на белый хлеб нацелен на актуализацию выпускаемой продукции современным тенденциям рынка. В частности, сейчас распространяется практика так называемой шринкфляции — снижения производителями объема или веса товара в упаковке при сохранении цены. Такая практика является, с одной стороны, маркетинговой уловкой, чтобы потребитель не наблюдал увеличения цены, но с другой — чтобы ценовая политика учитывала удорожание производства», — пояснил Исмаилов.

Юрист отмечает, что изменения диктует не только жадность производителей, но и образ жизни потребителей: люди все чаще живут одни и не успевают съедать стандартную буханку, а хлеб относится к скоропортящимся товарам. Уменьшение веса в данном случае становится компромиссом между экономией и рациональным потреблением.

Цена вопроса: сколько доплатят россияне доплатят за хлеб

Несмотря на то, что новый ГОСТ позволяет производителям манипулировать весом, полностью избежать роста цен не удастся. Более того, парадокс ситуации в том, что само внедрение стандартов может подстегнуть удорожание.

«Изменение веса будет требовать от комбинатов изменения производственных процессов, что также потребует затрат. Потому некоторые производители могут сохранить текущий производственный процесс и качество продукта, но с увеличением стоимости. Однако серьезное поднятие цен может стать фактором, отпугивающим покупателя, поэтому рост стоимости будет умеренным — не более 5–10%, что будет лишь немного опережать общий рост цен на хлебобулочную продукцию», — предупреждает Исмаилов.

Эксперт прогнозирует, что основной скачок цен придется на первые месяцы действия новых правил, после чего рынок стабилизируется.

Послабления режима: хлеб станет «жить» дольше

Есть в новом ГОСТе и позитивные изменения, которые касаются логистики и доступности свежего хлеба в отдаленных регионах. Речь идет об отмене жестких требований по срокам реализации.

«Важным моментом является отмена требований по срокам реализации хлеба в розничных магазинах: ранее устанавливался срок 24 часа, что могло усложнять продажу товаров в регионах со сложной логистикой. При этом общие сроки годности хлеба также были уточнены. Введен срок в 3 дня для упакованного хлеба, а также возможность производителя самостоятельно устанавливать сроки годности при подтверждении техническими регламентами», — отметил Исмаилов.

По сути, новые правила дают хлебозаводам и магазинам больше свободы: теперь проще перевозить продукцию на дальние расстояния и не спешить списывать ее с полок.

«Все эти изменения являются послаблениями для производителей. Большая гибкость в вопросах производства и реализации в совокупности с высокой конкуренцией позволит сохранить цены на приемлемых уровнях», — резюмировал эксперт.