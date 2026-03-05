Цены на газ растут: есть ли паника в Европе и что будет дальше

С началом военных действий на Ближнем Востоке наблюдается очередной виток роста цен на газ. Стоимость СПГ увеличилась в полтора раза, приблизившись к отметке 700 долларов за тысячу кубометров. Насколько это критично для европейской экономики, которая еще не успела оправиться от предыдущих потрясений, РИАМО рассказал заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

«Прежде всего, стоит отметить, что нынешние 700 долларов — далеко не предел и уж точно не рекорд. Достаточно вспомнить 2022 год, когда цены взлетали до фантастических 3500 долларов, а большую часть года держались выше психологической отметки в 1000 долларов. И, как мы видим, даже тот ценовой шок не привел к немедленному краху экономики Европы», — отметил банкир.

Сегодня интереснее другой вопрос: почему же газ не вернулся к ценам 2022 года, а замер на относительно высоких уровнях? На это есть две основные причины, указывает эксперт.

Первая — структурная. В 2022 году перед Европой стояла колоссальная задача по радикальной перестройке всей системы энергоснабжения. Требовалось в спешном порядке заместить российский трубопроводный газ, на котором десятилетиями держалась экономика региона, срочно развивать инфраструктуру для приема сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас эта работа в значительной степени завершена. Более того, даже текущие поставщики вроде Катара занимают в европейском импорте СПГ относительно скромную долю — менее 10%. То есть базовая перестройка логистики позади, констатирует Вожов.

Вторая причина — рыночные ожидания. Нефтяные и газовые трейдеры сегодня, судя по всему, верят в скоротечность ближневосточного конфликта. Рынок закладывает в котировки сценарий, при котором противостояние завершится в течение нескольких недель. Прекращение военных действий автоматически снимет угрозу для судоходства в Ормузском проливе, что приведет к стабилизации ситуации, прогнозирует финансист.

«Однако такой оптимистичный взгляд может оказаться преждевременным. Цели, которые изначально декларировались США и Израилем в отношении смены правящего режима Ирана, в формате блицкрига достигнуты не были. Более того, убийство духовного лидера в теократическом государстве дает обратный эффект — консолидацию общества вокруг существующей власти. Это значит, что сопротивление может затянуться надолго», — комментирует Вожов.

Учитывая, что современные средства поражения, такие как БПЛА, можно производить буквально в гаражных условиях, угроза для нефтегазовой инфраструктуры монархий Персидского залива будет сохраняться ровно до тех пор, пока сам Иран не решит прекратить этот вид сопротивления, считает он.

Определенные надежды рынок возлагал на позицию Конгресса США, учитывая, что более 60% американцев выступают против военных действий. Однако последние события показали, что политический истеблишмент пока не готов идти на поводу у антивоенных настроений — Сенат отклонил резолюцию о запрете применения сил против Ирана без одобрения законодателей. Это означает, что формальных ограничений на проведение операции со стороны Конгресса в ближайшее время не предвидится, указывает банкир.

«Однако высока вероятность и затяжного сценария. Если конфликт перейдет в долгосрочную фазу, цены на газ продолжат рост. В этом случае азиатские страны, которые сегодня сильно зависят от ближневосточного газа, начнут активно перебивать поставки СПГ из США и Австралии, предназначенные для Европы. Длительный период высоких цен на энергоносители станет тяжелым испытанием для экономик европейских стран, многие из которых и так балансируют на грани рецессии», — резюмирует Вожов.