Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

На заседании совета директоров ЦБ РФ было решено снизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%.

В сентябре на заседании совета директоров Банка России было решено понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 17%. Предыдущее снижение этого показателя было 25 июля, тогда он уменьшился сразу на 2 п. п. — до 18%.

Ранее пресс-служба регулятора подчеркивала, что пауза в уменьшении размера ключевой ставки даст возможность оценить будущую подстройку денежно-кредитных показателей к смягчению денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ ранее ответил на вопрос россиян, почему ключевая ставка в стране остается стабильно высокой. Там подчеркнули, что последние 4 года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики. Из-за этого инфляция разогналась.

