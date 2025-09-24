Центробанк РФ не будет постоянно понижать ключевую ставку

сегодня в 17:07

В Центробанке РФ не исключили пауз в уменьшении размера ключевой ставки

Пауза в уменьшении размера ключевой ставки даст возможность оценить будущую подстройку денежно-кредитных показателей к смягчению денежно-кредитной политики. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России .

Денежно-кредитные условия ЦБ РФ значительно смягчились. Рост кредитования ускорился.

Однако влияние более мягкой денежно-кредитной политики на динамику денежно-кредитных показателей еще не полностью заметно из-за лагов.

При этом участники считают, что нужно сохранить нейтральный сигнал. Проинфляционные риски все еще преобладают на прогнозном горизонте. Поэтому ЦБ РФ могут понадобиться паузы в уменьшении ключевой ставки.

При этом Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ее на 1%. Нынешний уровень ключевой ставки в РФ составляет 17%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.