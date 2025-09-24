Центробанк РФ не будет постоянно понижать ключевую ставку
Пауза в уменьшении размера ключевой ставки даст возможность оценить будущую подстройку денежно-кредитных показателей к смягчению денежно-кредитной политики. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.
Денежно-кредитные условия ЦБ РФ значительно смягчились. Рост кредитования ускорился.
Однако влияние более мягкой денежно-кредитной политики на динамику денежно-кредитных показателей еще не полностью заметно из-за лагов.
При этом участники считают, что нужно сохранить нейтральный сигнал. Проинфляционные риски все еще преобладают на прогнозном горизонте. Поэтому ЦБ РФ могут понадобиться паузы в уменьшении ключевой ставки.
При этом Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ее на 1%. Нынешний уровень ключевой ставки в РФ составляет 17%.
