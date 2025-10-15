В Центробанке назвали причину высокой ключевой ставки в РФ

сегодня в 19:26

Пресс-служба Банка России ответила на вопрос россиян, почему ключевая ставка в стране продолжает оставаться стабильно высокой.

«В последние 4 года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики. Из-за этого инфляция разогналась», — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что для борьбы с высокой инфляцией необходимо повышать ключевую ставку, как в подобной ситуации поступают все Центробанки.

В ЦБ РФ добавили, что в последние месяцы ключевая ставка и инфляция снижаются. Когда инфляция будет низкой, люди перестанут бояться резкого роста цен, а процентные ставки станут умеренными.

24 октября Банк России проведет очередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Как эксперты оценивают вероятность ее изменения, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.