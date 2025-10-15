Ключевая ставка опять замрет: как эксперты оценивают вероятность ее изменения 24 октября

Как изменится ключевая ставка на заседании ЦБ 24 октября, читайте в материале РИАМО.

24 октября Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке — и все признаки указывают, что регулятор может вновь оставить ее без изменений. После ее снижения на последнем заседании в сентябре все были уверены, что это станет долгосрочным трендом. Однако теперь появились сомнения.

Высокая инфляция не позволит снизить ключевую ставку

После снижения ключевой ставки до 17% в сентябре и более ястребиного комментария на пресс-конференции, рынок переоценил дальнейшую динамику по ставке, считает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

По его словам, сейчас рыночная ожидаемая ставка вернулась к 17%, то есть большинство трейдеров ожидают, что на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на текущем уровне.

Ключевым фактором, не позволяющим снижать ставку остается высокая инфляция, отмечает эксперт.

Согласно оценкам Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась с 8,01 до 8,08%, отчасти это объясняется растущими ценами на бензин, которые с начала года увеличились более чем на 10% и могут отразиться на динамике цен на прочие товары.

Изменения в фискальной политике, в основном повышение НДС, также могут увеличить инфляцию и заставить Банк России действовать более осторожно, отмечает Бредихин.

«Помимо этого, рынок труда остается сильным, безработица на минимальном уровне, то есть любой бюджетный или монетарный стимул могут спровоцировать рост цен. После нескольких подряд снижений ключевой ставки летом 2025 года наблюдалось оживление кредитования, а это одна из ключевых метрик, на которые опирается ЦБ при принятии решении о ставке. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании оставит ставку без изменений на уровне 17%», — резюмирует эксперт.

ЦБ может снизить ключевую ставку до 16% в декабре

Ожидаем сохранение ключевой ставки на заседании в октябре, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. ЦБ важно сохранить у бизнеса ожидания жесткой ДКП в следующем году — сейчас идет формирование бюджетов компаний. Важно, чтобы компании осознали, что быстрого снижения ставки не будет и формировали реалистичные бюджеты, в том числе закладывали умеренный рост ФОТ, отмечает он.

По словам экономиста, рынок труда остается перегретым, зарплаты в июле перешли к росту в годовом выражении, инфляция в части товаром повседневного пользования остается высокой именно из-за сильного спроса, финансируемого текущими доходами.

Непродовольственные товары уже третий месяц подряд дорожают на 4% по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря высоким ставкам, замедлившим темп роста кредитования и укрепившим рубль, констатирует эксперт.

«Полагаем, что за два месяца до декабрьского заседания в экономике накопится достаточно позитивных факторов, которые позволят ЦБ снизить ставку до 16%», — высказывает сове мнение Федоров.

Повышение НДС до 22% вносит негатив в ожидания по монетарной политике

Недавняя инициатива повышения НДС с 20% до 22% делает ожидания по монетарной политике ЦБ РФ менее позитивными, полагает директор департамента торговых операций «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков. Как мы видели в прошлый раз — повышение НДС с 18% до 20% привело к росту инфляционного давления на 0,5% - 0,7% в годовом выражении, напоминает он.

Бизнес будет перекладывать новые издержки на конечного потребителя, что соответственно приведет к росту инфляции.

«Также, мы видим, что последние обновления макроэкономических данных по нашей экономике отражает более агрессивную проинфляционную составляющую. Это также не приведет регулятора к уверенности в темпах снижения инфляционного давления. В связи со всем описанным выше, смею предположить, что на грядущем заседании ЦБ РФ не снизит ключевую ставку», — комментирует Царьков.

К этому решению нас также ведет и риторика самого регулятора — в протоколах с последнего заседания явно прослеживается жесткий взгляд на происходящие события, добавляет он.

24 октября рынок увидит снижение ключевой ставки до 16%

«На ближайшем заседании совета директоров Банка России мы ожидаем увидеть не доставшиеся рынку 100 базисных пункта с сентябрьского заседания», — высказывает свое мнение заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По его словам, в сентябре Банк России удивил рынок жестким итогом заседания в некотором диссонансе к ранее звучавшим заявлениям от представителей ЦБ РФ, сославшись на ожидание финального проекта бюджета от Минфина.

Последовавшее за этим снижение финансовых рынков, рост доходностей ОФЗ, корпоративных облигаций, ставок кредита привело к ужесточению денежно-кредитных условий, отмечает банкир.

«Рост кредита так же приостановился, а завершение отсрочки норматива ВКЛ для крупных банков и не способствует быстрому роста кредитования. Жесткость ДКУ, дальнейшее охлаждение экономики дадут Банку России возможность удивить рынок снижением ключевой ставки на 100 базисных пункта, не теряя жесткости в политике», — говорит Лушин.