Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 18%

На заседании совета директоров Центробанка РФ в пятницу было принято решение понизить ключевую ставку на 2 п. п. до отметки 18%.

В июне показатель снизился до 20%, а до этого ключевая ставка в стране была 21% и оставалась неизменной с октября 2024 года.

Ранее управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров подчеркнул, что снижение ключевой ставки Банком России — важный сигнал, но его влияние на рынки будет ограниченным, если не последует более глубокая корректировка текущей реальной ставки, то есть разницы между ключевой ставкой и текущим темпом инфляции (SAAR).

Утром в пятницу курс рубля понижался в паре с юанем из-за ожидания уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ.