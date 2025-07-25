Рубль дешевеет в ожидании снижения ключевой ставки в пятницу

Китайский юань немного повышается на Мосбирже утром в пятницу, а курс рубля понижается в ожидании уменьшения ключевой ставки Банком России, сообщает «Интерфакс» .

Заседание по ключевой ставке ЦБ РФ проведет в пятницу.

На первой минуте курс юаня вырос на Мосбирже на 4,8 копейки — до 11,093 рубля. Китайская валюта стала на 2,78 копейки выше уровня действующего официального курса.

Большинство специалистов прогнозируют снижение ключевой ставки на заседании ЦБ на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. Ряд экспертов допускает большее уменьшение показателя, до 17%.

При этом в июне Банк России рассматривал вопрос сохранения ключевой ставки на уровне 21%, а еще ее уменьшение на 50 или 100 базисных пунктов. В итоге он понизил ее до 20% годовых.

Кроме того, цена сентябрьских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 69,64 доллара за баррель. Эта стоимость на 0,66% превышает показатели закрытия предыдущих торгов.