Разница между ключевой ставкой и текущим темпом инфляции требует корректировки

Снижение ключевой ставки ЦБ — важный сигнал, но его влияние на рынки будет ограниченным, если не последует более глубокая корректировка текущей реальной ставки, то есть разницы между ключевой ставкой и текущим темпом инфляции (SAAR). Именно реальная ставка определяет стоимость капитала в экономике и инвестиционную привлекательность активов, заявил РИАМО управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров.

Сегодняшние реальные ставки в России превышают 10%, что исторически на десятилетнем горизонте аномально: до 2022 года они находились на уровне 3–6%, а в некоторые периоды были даже отрицательными, например, в 2020–2021 годах. Возврат к этим уровням стал бы катализатором переоценки на рынке ОФЗ и притока капитала в рисковые активы, включая акции, поясняет эксперт.

«Но пока этого не происходит. Без устойчивого снижения реальных ставок эффект от номинального смягчения ДКП будет сдержанным. Финансовые рынки уже частично отыграли ожидания снижения, и дальнейшее движение будет зависеть от траектории инфляции, стабильности рубля и глобального фона», — отмечает Александров.

По его мнению, инвестиционный климат улучшается, но для устойчивого восстановления аппетита к риску нужна не только мягкая риторика ЦБ, но и более сбалансированная реальная ставка, отражающая экономические реалии.