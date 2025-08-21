Центробанк призвал дать передышку российской экономике

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете» заявил, что экономика страны продолжит демонстрировать рост в 2025 и в 2026 годах.

По его словам, предварительные показатели роста ВВП за I квартал текущего года достигли 1,4%, а за II квартал — 1,1%. Прогнозы на весь год предполагают рост в пределах 1-2%.

Эксперт подчеркнул, что экономика начинает двигаться к более умеренным темпам роста после периода резкого ускорения в последние два года, когда рост превышал 4%. В настоящее время Россия практически исчерпала свои производственные возможности, логистические и инфраструктурные ресурсы, а также кадровый потенциал. Поиск новых сотрудников сейчас представляет собой серьезное испытание.

«Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет съеден инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — заключил Ганган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране — важное достижение. В июле показатель составил 8,8%. По словам главы государства, Центробанк РФ ждет инфляцию на уровне 6-7% по итогам текущего года.