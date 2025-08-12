Путин: ЦБ РФ ожидает инфляцию в 6-7% к концу года
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране — важное достижение. В июле показатель составил 8,8%, сообщает ТАСС.
Центробанк РФ ждет инфляцию на уровне 6-7% по итогам текущего года, отметил глава государства. Это ниже прогнозных значений.
Путин добавил, что в стране увеличивается скрытая и официальная безработица. Однако она до сих пор на исторически низком уровне.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что индексировать пенсию необходимо по нынешней инфляции, а не по прошлогодней. Размер выплат отстает от роста цен.