Путин: ЦБ РФ ожидает инфляцию в 6-7% к концу года

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране — важное достижение. В июле показатель составил 8,8%, сообщает ТАСС .

Центробанк РФ ждет инфляцию на уровне 6-7% по итогам текущего года, отметил глава государства. Это ниже прогнозных значений.

Путин добавил, что в стране увеличивается скрытая и официальная безработица. Однако она до сих пор на исторически низком уровне.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что индексировать пенсию необходимо по нынешней инфляции, а не по прошлогодней. Размер выплат отстает от роста цен.