Депутат Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

сегодня в 14:27

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что индексировать пенсии нужно по текущей инфляции, а не по прошлогодней. Он предложил ввести ежеквартальную индексацию данной выплаты, сообщает ТАСС .

Депутат отметил, что размер выплат отстает от роста цен. Он предложил изменить принцип индексации пенсии.

«Вот сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание (с индексацией пенсий — ред.)», — сказал парламентарий.

По словам Миронова, пенсии нужно индексировать поквартально. Тогда это будет «более-менее логично».

Также партия предложила увеличить размер минимальной оплаты труда и пересмотреть верхнюю границу налога. Кроме того, депутаты фракции выступили за внедрение ежегодной выплаты семьям с детьми для покупки школьного набора и ограничение торговой наценки на продукты питания.

Ранее Миронов предложил снижать пенсионный возраст за рождение ребенка. По его словам, это поможет повысить демографию и уровень защищенности семей.