Депутат Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что индексировать пенсии нужно по текущей инфляции, а не по прошлогодней. Он предложил ввести ежеквартальную индексацию данной выплаты, сообщает ТАСС.
Депутат отметил, что размер выплат отстает от роста цен. Он предложил изменить принцип индексации пенсии.
«Вот сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание (с индексацией пенсий — ред.)», — сказал парламентарий.
По словам Миронова, пенсии нужно индексировать поквартально. Тогда это будет «более-менее логично».
Также партия предложила увеличить размер минимальной оплаты труда и пересмотреть верхнюю границу налога. Кроме того, депутаты фракции выступили за внедрение ежегодной выплаты семьям с детьми для покупки школьного набора и ограничение торговой наценки на продукты питания.
Ранее Миронов предложил снижать пенсионный возраст за рождение ребенка. По его словам, это поможет повысить демографию и уровень защищенности семей.