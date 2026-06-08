В Ступине наградили социальных работников округа

Профессиональный праздник социальных работников ежегодно отмечается в России 8 июня. Дата приурочена к созданию в 1701 году по указу Петра I системы социальной защиты населения. В Ступине поздравления принимали специалисты, которые помогают людям в трудной жизненной ситуации.

Заместитель главы городского округа Ступино — начальник управления культуры и молодежной политики Юлия Калинина поблагодарила сотрудников за работу.

«За годы существования социальной службы в округе вы завоевали у жителей абсолютное доверие. Я не могу вспомнить ни одного случая негативного отзыва в адрес социальных работников. Это говорит о том, что каждый из вас находится на своем месте, работает с открытой душой и готов разделить с людьми и беды, и радости. Спасибо за самоотверженный труд и помощь жителям», — отметила Юлия Калинина.

К поздравлениям присоединились заместитель председателя совета депутатов округа Нина Семенова и благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов. Лучшим работникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты министерства социального развития Московской области, главы округа и совета депутатов за многолетний добросовестный труд и профессионализм. Праздничное настроение участникам создали творческие коллективы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.