В Можайском округе 5 июня провели акцию «Чистый лес»

Экологическая акция «Чистый лес» прошла 5 июня в Можайском муниципальном округе на территории лесного участка у деревни Горки. Участники убрали бытовой мусор и валежник в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали в 64-м квартале Можайского участкового лесничества при поддержке партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие 35 человек, среди них сотрудники ГКУ «Мосоллес», музея-заповедника «Бородинское поле», представители территориального отдела «Бородинский — Уваровский», члены общественной палаты округа и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. К ним присоединились жители округа.

Участники расчистили лес от валежника и бытового мусора, убрали упавшие деревья и сухостой, организовали вывоз и утилизацию отходов. Всего на площади 0,4 га убрали более 1 кубометра мусора и 12 кубометров древесины.

«Чистый лес» — это не просто субботник, а общий вклад в будущее. Я вместе с жителями присоединилась к этой акции, потому что считаю: любить свой округ — значит заботиться о нем на деле», — отметила заведующая территориальным отделом «Бородинский — Уваровский» Олеся Макар.

Благодаря проведенным работам лесной массив возле памятника Лейб-гвардии Казачьему полку стал чище и безопаснее. Своевременное удаление сухостоя и валежника снижает риск лесных пожаров, препятствует распространению вредителей и способствует росту молодых деревьев.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.