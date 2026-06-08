В Солнечногорске на КПО нашли шкатулку 1980-х годов

Металлическую шкатулку для украшений 1980-х годов обнаружили на сортировочной линии комплекса по переработке отходов в городском округе Солнечногорск. Находку передали в музей «Культурный слой», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Сотрудники комплекса во время сортировки отходов нашли металлический сундучок из дюраля размером 15 на 10 на 7 сантиметров. Изделие датируется 1980-ми годами и сохранилось в удовлетворительном состоянии.

На корпусе остались характерные для позднесоветского периода цветочные узоры, нанесенные типографским способом. В 1970–1980-е годы такие шкатулки широко использовались в СССР для хранения бижутерии и ювелирных изделий, а также служили элементом интерьера.

Находку передали в музей «Культурный слой», который работает на базе КПО группы «ЭкоЛайн». В его коллекции уже более 2 тыс. предметов, извлеченных на этапе сортировки отходов. На подмосковных КПО проводят глубокую сортировку: 44 вида вторичного сырья направляют на переработку, а предметы, представляющие историко-культурную ценность, изымают из общего потока.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.