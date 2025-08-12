Депутаты Госдумы предложили снижать пенсионный возраст за рождение ребенка

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка, сообщает ТАСС .

Они обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. В письме депутаты предложили установить «справедливую и экономически обоснованную» систему льгот для многодетных родителей, которая предполагает досрочное назначение им страховой пенсии по старости.

Парламентарии указали на возможность снижения пенсионного возраста в зависимости от количества детей: на год — родителям двух детей, на 3 года — родителям трех детей, на 5 лет — родителям четырех и более детей.

Миронов и Лантратова читают, что данная инициатива поможет повысить демографию и уровень защищенности семей. Депутаты указали на то, что сегодня многодетные мамы, которые несут огромную нагрузку, как физическую, так и финансовую, могут выходить на пенсию досрочно. Однако им нужны определенный стаж и пенсионные баллы. Парламентарии же предлагают упростить этот подход.

Ранее стало известно, что средняя пенсия женщин в РФ впервые за десятилетие оказалась выше, чем у мужчин. Они получили 23 249 руб., а представители сильного пола — 23 028 руб.