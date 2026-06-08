В Коломне 5 сентября пройдет забег «Пульс добра»

Благотворительный забег «Пульс добра» состоится 5 сентября в городском округе Коломна. Участники смогут выбрать одну из дистанций и уже сейчас зарегистрироваться на сайте проекта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Забег пройдет по маршруту в исторической части Коломны. В программе предусмотрены дистанции 21,1 км, 10 км и 3 км, а также детские старты на 300 и 600 метров. Для юных участников организуют отдельную развлекательную программу.

В 2026 году в мероприятии примут участие известные спортсмены и представители шоу-бизнеса. Маршрут позволит участникам познакомиться с архитектурой и атмосферой одного из самых красивых городов Подмосковья.

«Пульс добра» проводят с 2015 года по инициативе благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. В 2017 году проект стал победителем всероссийского конкурса «Лучший социальный проект России». Забег проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Мероприятие состоится по адресу: Коломна, улица Набережная реки Коломенки, дом 7, конькобежный центр «Коломна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.