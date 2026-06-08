В Павлово-Посадском округе обсудили развитие сел

Круглый стол по развитию сельских территорий прошел 5 июня в Павловском Посаде. В обсуждении приняли участие депутат Мособлдумы, врип главы округа, старосты, депутаты, предприниматели и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками встречи стали депутат Московской областной думы Максим Коркин, временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, старосты населенных пунктов, депутаты совета депутатов, представители администрации, предприниматели и активные жители.

В состав округа входят Павловский Посад и Электрогорск, один рабочий поселок, два села и 56 деревень. Для их жителей качество жизни связано с конкретными условиями: освещенными дорогами, доступностью фельдшерских пунктов и почты, газификацией домов, ремонтом подъездов и благоустройством дворов.

За последние пять лет в округе установили световые опоры по программе «Светлый город», отремонтировали дороги и дворовые территории, оборудовали новые детские площадки, провели капитальный ремонт и строительство социальных учреждений, обновили многоквартирные дома и подъезды, реализовали программу социальной газификации.

«Сельские территории — это не отдаленная периферия, а сердце округа, его традиции и люди. Наша задача — сделать так, чтобы жители деревень чувствовали такую же заботу, как и жители окружного центра», — подчеркнул Сергей Балашов.

Он поблагодарил депутатов, старост и активных жителей за совместную работу и отметил, что развитие продолжится системно — от деревни к деревне и от двора к двору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.