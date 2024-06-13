Центробанк: курс рубля остается единым после новых санкций США

Центробанк пообещал, что санкции США против Московской биржи только изменяют структуру торговли на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее, сообщает РБК.

По словам регулятора, курс рубля будет рыночным и единичным. ЦБ уточнил, что международный и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются внебиржевыми.

«Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», — рассказали там.

12 июня в новый санкционный список США попала Московская биржа. После этого акции биржи рухнули. В связи с введением ограничений с 13 июня торги долларами и евро на Мосбирже прекращены. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме.

В мае 2024 года россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты. В Центробанке на этот счет заявили, что подобная тенденция связана с сезоном отпусков и укреплением курса рубля.