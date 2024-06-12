Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро
Из-за введения США санкций в отношении Московской биржи с четверга, 13 июня торги долларами и евро будут прекращены, сообщается на сайте биржи.
При этом на рынках валюты и драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам (кроме доллара и евро), на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) — по всем инструментам, кроме тех. где расчет в долларах США и евро.
Еще на срочном рынке Московской биржи торги будут реализовывать в обычном режиме.
У биржи есть весь инструментарий, чтобы обеспечить бесперебойность торгов при повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.
Минфин США ранее наложил ограничения на Мосбиржу и Национальный клиринговый центр НКЦ, отвечающего за валютные торги. В среду днем акции Мосбиржи рухнули после введения американских санкций.
Рестрикции также касаются физлиц и юрлиц из РФ и КНР. Всего санкционный перечень было внесено свыше 30 физлиц и более 200 организаций.