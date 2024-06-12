Акции Мосбиржи рухнули после введения санкций США
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В новый санкционный список США попала Московская биржа. После этого акции биржи рухнули.
Также под санкции попал Национальный клиринговый центр.
В среду власти США ввели новые санкции против физлиц и юрлиц из России и Китая. В новый американский санкционный список внесли более 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и КНР.
В списке присутствуют страховая компания СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест».
Кроме того, под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, АО «Русгаздобыча», семь российских судов для перевозки СПГ и т. д.