Акции Мосбиржи рухнули после введения санкций США

В новый санкционный список США попала Московская биржа. После этого акции биржи рухнули.

Также под санкции попал Национальный клиринговый центр.

В среду власти США ввели новые санкции против физлиц и юрлиц из России и Китая. В новый американский санкционный список внесли более 30 физических лиц и свыше 200 структур из РФ и КНР.

В списке присутствуют страховая компания СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Газпром инвест».

Кроме того, под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, АО «Русгаздобыча», семь российских судов для перевозки СПГ и т. д.