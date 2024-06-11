Россияне в мае купили рекордный объем валюты

В мае 2024 года россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты. В Центробанке на этот счет заявили, что подобная тенденция связана с сезоном отпусков и укреплением курса рубля, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

За май 2024 года нетто-покупки валюты, осуществленные жителями России, достигли 178,9 миллиарда рублей. В последний раз сравнимый объем иностранных денег сограждане приобретали только в последнем месяце прошлого года — на 179 млрд рублей, что так же стало рекордом за весь 2023 год.

В основном россияне осуществляли чистые покупки валюты через биржу (60% — 107,4 млрд рублей) и через крупные банки (71,5 млрд рублей). Примечательно, что в мае объем чистых покупок валюты вырос в 2,2 раза по сравнению с апрелем, а в годовом выражении — в 1,8 раза.