Центр торговли газом с участием «Газпрома» откроют в 2025 году
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Центр торговли газом, который будет работать в связке с международным хабом «голубого топлива» и организованный при поддержке «Газпрома», компании Bota, откроют в Стамбуле в 2025 году. Об этом в интервью местному изданию Milliyet рассказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает ТАСС.
Новый Центр торговли газом будет расположен в Стамбульском финансовом центре. В его задачи войдет управление торговой платформой.
Байрактар добавил, что цена на газ будет устанавливаться в Турции по стамбульскому газовому индексу. Подробности его формирования раскрыты не были.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что КНР может стать крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в 2024 году. По этому параметру Китай может обойти Европу.