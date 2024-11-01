Центр торговли газом с участием «Газпрома» откроют в 2025 году

сегодня в 11:36

Минэнерго Турции: цену на газ из России для ЕС будут определять в Стамбуле

Центр торговли газом, который будет работать в связке с международным хабом «голубого топлива» и организованный при поддержке «Газпрома», компании Bota, откроют в Стамбуле в 2025 году. Об этом в интервью местному изданию Milliyet рассказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает ТАСС .

Новый Центр торговли газом будет расположен в Стамбульском финансовом центре. В его задачи войдет управление торговой платформой.

Байрактар добавил, что цена на газ будет устанавливаться в Турции по стамбульскому газовому индексу. Подробности его формирования раскрыты не были.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что КНР может стать крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в 2024 году. По этому параметру Китай может обойти Европу.