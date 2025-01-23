ЦБ установил официальный курс доллара выше 99 рублей

Банк России установил на 24 января официальный курс доллара на отметке 99,0978 рубля, сообщается на сайте регулятора.

На четверг Центробанком был установлен курс американской валюты на уровне 98,2804 рубля. Таким образом доллар подорожает примерно на 81 копейку.

Накануне на российском межбанковском рынке доллар рухнул ниже 97 рублей. Это произошло впервые с 12 ноября 2024 года.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что текущее укрепление рубля до максимальных отметок 2025 года и даже уровней конца 2024 года — это возвращение курсов к адекватным фундаментальным значениям.