Доллар на межбанковском рынке рухнул ниже 97 рублей

На российском межбанковском рынке в среду днем доллар становился дешевле 97 рублей, сообщает «Финам» .

По данным на 12:55 по Москве, пара доллар/рубль торговалась на уровне 96,74. Американская валюта потеряла 1,72% стоимости.

Доллар просел до рекордно низких значений по отношению к российскому рублю впервые с 12 ноября 2024 года.

Ранее Центробанк РФ устанавливал на среду курс доллара на уровне 99,9282 рубля.

Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии РБК заявил, что сезонный фактор также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.